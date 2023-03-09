У різних провінціях Туреччини через ящур були закриті всі ринки худоби. Міжміські перевезення тварин заборонені. Міністерство сільського господарства та лісового господарства повідомило, що на восьми підприємствах вжито всіх заходів, у тому числі карантинних.

Міністерство сільського та лісового господарства повідомило, що провінційні та районні ринки худоби були заборонені до подальшого розпорядження через ящур у тварин по всій Туреччині.

Після рішення міністерства асоціації виробників попередили своїх членів про виконання рішення.

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Турецька ветеринарна медична асоціація також попередила про ризики, пов’язані з ящуром по всій Туреччині, особливо в регіоні землетрусу.

В регіоні землетрусу є майже 14 млн великої рогатої худоби та овець, отже вакцинація та профілактичні медичні послуги проти інфекційних захворювань повинні тривати безперервно.

Президент Центральної ради Турецької ветеринарно-медичної асоціації Мурат Арслан звернувся з проханням надати контейнери ветеринарам, чиї клініки постраждали від землетрусу, щоб не порушити роботу ветеринарної служби в регіоні.

За його словами, постачання вакцин і ліків також має бути певний час безкоштовним.

Щоб запобігти поширенню захворювання в країні з інших територій, посилені заходи прикордонного нагляду та дорожнього контролю.

Національним центром контролю за захворюваннями були вжиті усі заходи для запобіжні заходи поширенню хвороби.

Ящур серотипу SAT-2 вперше зустрічається в Туреччині, тому прискорено темпи розробки вакцини проти саме цього серотипу.

Джерело: NTV Para