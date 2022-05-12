Ми знаємо величезну кількість страв із картоплі. Однак серед них не так багато салатів. У Німеччині картопляні салати дуже популярні. Тому ми пропонуємо приготувати простий салат із соусом айолі.

Інгредієнти

800 г картоплі

4-5 гілочок чебрецю

Для соусу

зубчик часнику

½ ч. л. гірчиця

дрібка солі

2 жовтки

20 мл соку лимона (сік половини лимону)

50-60 мл оливкової олії

Картопля помийте, залийте водою в каструлі, посоліть трохи і варіть на середньому вогні до готовності. Готовність перевіряйте дерев’яною зубочисткою. Злийте воду і дайте трохи охолонути.

Приготуйте соус айолі. Змішайте два жовтки та гірчицю, сік лимона та дрібку солі. Додайте подрібнений зубчик часнику і збийте суміш віночком. Додайте оливкову олію та перемішайте до отримання однорідної консистенції. Соус виходить досить гострим, тому можна додати солодку гірчицю.

Картопля поріжте на шматочки довільного розміру (1,5 – 2 см), не очищаючи шкірку. Якщо використовуєте дрібну молоду картоплю, залиште її цілою.

Додайте в картопля соус і добре перемішайте. Соус додавайте потроху, тому що айолі має досить гострий смак, тому спробуйте спочатку, а потім додавайте ще.

Додайте в салат свіжі листя чебрецю. Одну гілочку залиште для подачі. Вони додадуть салату максимальний аромат. Сухий чебрець не радимо застосовувати замінювати, тому що потрібні саме м’які листочки.

Розкладіть салат по тарілках і прикрасьте кожну порцію гілочкою чебрецю. Салат подають як у теплому, так і холодному вигляді.

Джерело: Євген Клопотенко