Фахівці Центру легеневого здоров’я у Львові знайшли у бронхах пацієнтки частину зуба, що перебував там з липня 2022 року.

До амбулаторно-поліклінічного відділення Центру легеневого здоров’я звернулася молода жінка із скаргами на постійний, виснажливий кашель, часом аж до рвоти.

Лікарка-пульмонолог, оглянула пацієнтку та скерувала її на рентгендослідження.

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Варто зауважити, що впродовж часу, поки жінці надокучав кашель, вона зверталася за допомогою до медиків інших медзакладів, та оскільки вона нещодавно народила і вигодовувала дитину грудьми, рентгенобстеження їй не проводили.

На рентгенівському знімку, власне, й побачили у бронху стороннє тіло, а саме – зуб. Як виявилося, народжувала жінка через кесарів розтин з екстреною інтубацією. Частина зуба пацієнтки була пошкоджена й потрапила у дихальні шляхи.

Відтак, уже фахівці ендоскопічного кабінету Центру легеневого здоров’я під місцевою анестезією видалили стороннє тіло за допомогою ендоскопічного кошичка.

Джерело: Центр легеневого здоров’я