За повідомленням державних ЗМІ, в Північній Кореї вже зареєстровано понад 1 млн нових випадків коронавірусної інфекції, яку в країні називають лихоманкою. Близько 50 людей померли.

Як повідомляється, у Північної Кореї обмежені можливості для тестування, тому, можливо, кількість летальних випадків від ускладнень, викликаних Covid-19, набагато більша.

На думку експертів, відсутність щеплень та слабка система охорони здоров’я зроблять північнокорейців особливо вразливими до вірусу.

Сьогодні в закритій від зовнішнього світу країні діє загальнонаціональний карантин.

Державні ЗМІ повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин звинуватив чиновників від охорони здоров’я в тому, що вони невміло розподіляють національні запаси ліків. Кім віддав наказ мобілізувати сили армійського медичного корпусу.

Нагадаємо, що минулого тижня країна оголосила про перші підтверджені випадки Covid-19. Хоча, на думку експертів, вірус вторгся набагато раніше.

Південна Корея запропонувала направити на Північ необмежену допомогу за запитом, зокрема дози вакцин, медичних працівників та медичне обладнання.

У суботу, 14 травня, Кім назвав спалах Covid-19 найбільшою катастрофою з моменту заснування країни.