Фахівці офтальмологічного центру Чжуншань Національного дослідницького Університету Сунь Ятсена успішно провели складну операцію з мікронної хірургії ока за допомогою робота-хірурга, яким лікарі керували дистанційно.

Після місяця післяопераційного спостереження лікарі підтвердили, що хірургічне втручання було безпечним, стан пацієнта стабільний, і його зір відновлено.

– Очна хірургія вимагає високого ступеня точності. Однак зробити операцію мікронного рівня сьогодні все ще складно через фізіологічний тремор і тремтіння рук людини, – розповів професор-офтальмолог із центру Чжуншань Лінь Хаотян.

За його словами, хірургічний робот може імітувати і замінювати ручні операції без тремору і тремтіння, що дає змогу проводити високоточні хірургічні операції.

Цього разу під час використання робота-хірурга критично важливе значення мала швидкість передавання чітких зображень, щоб лікарі в умовах обмеження часу та простору могли постійно спостерігати за перебігом операції та керувати діями робота.

Це завдання китайським фахівцям вдалося вирішити, застосувавши зв’язок 5G і технології мікростереоскопічного зображення надвисокої чіткості (UHD).

Завдяки цьому офтальмологи на великій відстані від пацієнта отримували мікрохірургічні зображення UHD фактично в режимі реального часу і з високою точністю виконали необхідні операції.

Робот-хірург з мікронним оком є китайською розробкою і створений спільно кількома установами, включно з офтальмологічним центром Чжуншань і Школою комп’ютерних наук та інженерії Університету Сунь Ятсена.

Успішно випробуваний дистанційний метод мікронної хірургії ока планується поширити для застосування в інших офтальмологічних центрах Китаю.

Джерело: Xinhua