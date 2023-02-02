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Кілька тижнів жила з деталькою конструктора в стравоході: у Львові прооперували семимісячну дитину

2 Лютого 2023, 14:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Кілька тижнів жила з деталькою конструктора в стравоході: у Львові прооперували семимісячну дитину

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит успішно прооперували семимісячну дитину, яка кілька тижнів жила з деталькою дитячого конструктора в стравоході.

Співробітники клініки написали в Facebook, що Юрчик з багатодітної сім’ї, він четверта дитина. Ймовірно, ще перед Новим роком старші діти складали конструктор і не помітили, як малюк випадково проковтнув одну з деталей.

– Грудне молоко Юрчик їв добре, проблеми почалися, коли ми давали прикорм. Його почало рвати. Лікарі діагностували запалення правої легені, – розповідає мама Юля.

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За словами медиків, 16 січня батьки звернулися до Львівського Охматдиту. Малюкові зробили КТ, яке, зокрема, показало розширення простору стравоходу і звуження в одному місці, залишкові запальні зміни після пневмонії верхньої частки правої легені.

Однак на КТ не змогли побачити, що в стравоході є сторонній предмет.

Оскільки блювання у дитини не припинялося, хірурги вирішили провести фіброгастроскопію, під час якої виявили в стравоході сторонній предмет вже був в грануляційних наростах, що свідчить про те, що знаходився там близько трьох тижнів.

Малюкові відразу провели оперативне втручання і ендоскопічно видалили детальку.

Сьогодні дитина почувається добре, всі симптоми пройшли і мама з Юрчиком повернулися до звичного життя.

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Львів Медики Операція Охматдит
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