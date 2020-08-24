Станом на 24 серпня у Києві зафіксували 209 нових випадків коронавірусу. Це на 98 хворих менше, ніж за минулу добу.

Загалом у столиці виявили 12 023 пацієнтів з Covid-19.

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За останню добу у Києві померло три людини, а одужали 60 осіб.

Захворіли:

119 жінок віком від 18 до 85 років;

75 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв;

сім дівчаток від 1 до 15 років та вісім хлопчиків від 1 року до 11.

За останню добу до лікарень було госпіталізовано 29 осіб, інші перебувають на самоізоляції.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 39, у Дніпровському – 28, Солом’янському районі – 26.

Коронавірус в Україні

24 серпня в Україні зафіксували 1 799 нових випадків коронавірусу. За добу померло 22 українця, а вилікувалось 289 осіб.

Загалом в Україні 107 757 пацієнтів з Covid-19. Найбільша кількість у Львівській області – 13 253, Києві – 12 023, Чернівецькій області – 9 167, Рівненській – 8 559.