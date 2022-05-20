Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скликає групу провідних експертів на екстрену нараду для обговорення спалаху віспи мавп.

Як повідомляє The Telegraph, основними темами для розмови будуть способи поширення вірусу, надзвичайно висока поширеність серед геїв та бісексуальних чоловіків, а також ситуація з вакцинацією.

Передбачається, що на зустрічі буде присутній виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я доктор Майк Раян.

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Фахівці намагатимуться вирішити, чи варто використовувати вакцину проти віспи, яку виробляє компанія Bavarian Nordic, для контактів з людьми, про яких відомо, що вони інфіковані.

Вакцина схвалена лише у Великій Британії для захисту від віспи. Дані показують, що вона знижує ризик захворювання на 85%.

Якщо людина отримує щеплення протягом чотирьох днів після зараження, вакцина може змінити перебіг інфекції та покращити прогноз.

Зараз фахівців непокоїть зростання випадків захворювання на віспу мавп у Великій Британії. Захворювання було помічено та інших країнах.

Медичні бригади були розгорнуті у всьому світі, щоб зв’язатися із зараженими людьми, водночас геям та бісексуальним чоловікам дуже рекомендується звертати особливу увагу на будь-які нові висипання на їхньому тілі, особливо на геніталіях.

Джерело: The Telegraph