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Кінець близько: ВООЗ заявила, що є шанс покінчити з пандемією

14 Вересня 2022, 19:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пандемия
Джерело: Depositphotos

Кількість нових зареєстрованих випадків Covid-19 різко скоротилася, це шанс покінчити з пандемією, заявив 14 вересня на пресконференції генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

– Ми ніколи не були в кращому становищі, щоб покласти край пандемії, – сказав він журналістам. – Ми ще не там, але кінець близький. Але світові необхідно зробити крок уперед. Якщо ми не скористаємося цією можливістю зараз, ми ризикуємо отримати більше варіантів, більше смертей, більше збоїв і більше невизначеності.

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Минулого тижня, зазначив очільник ВООЗ, виявили найменшу кількість смертей від Covid-19 з березня 2020 року.

Результати національного тесту, проведеного в США, показали, наскільки руйнівними були два роки Covid-пандемії для 9-річних школярів: їхня успішність з математики та читання впала до рівня двох десятиліть тому.

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Джерело: WHO

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