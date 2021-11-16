З 22 листопада в Івано-Франківську буде відновлено очне навчання учнів 5-11 класів. Про це сьогодні, 16 листопада, на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.

– Щойно на оперативній нараді дав доручення, щоб вже з понеділка відновився повноцінний освітній процес у наших школах, – повідомив він.

Він зазначив, що в школах працюватимуть тільки ті педагоги і співробітники, які отримали повну вакцинацію від коронавірусу. Тих, хто цього не зробив, відсторонили від виконання своїх службових обов’язків згідно з відповідним розпорядженням Міністерства економіки.

Нагадаємо, що період відсторонення від роботи через відсутність щеплення від коронавірусу, не буде оплачений. Працівник може повернутися на своє робоче місце, як тільки буде щеплений.

Мер Франківська також уточнив, що деякі школи міста почнуть працювати з четверга, тобто з 18 листопада.

Варто відзначити, що Івано-Франківська область, за даними МОЗ, все ще перебуває в червоній зоні епідемічної небезпеки. Тут знаходяться 18 регіонів України. З 18 листопада червона зона ще більше розшириться.

Джерело: Руслан Марцинків