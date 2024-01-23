Столичні хірурги видалили 20-тисантиметрову кісту з підшлункової жінки.

Симптоми кісти та спроби лікування

Декілька років тому молода жінка з Києва почала відчувати сильний біль у животі, який не проходив з часом.

Обстеження в лікарні за місцем проживання показало наявність кісти підшлункової залози.

Зараз дивляться

Жінці запропонували провести операцію, вона погодилась.

Пацієнтка перенесла цистоєюностомію з анастомозом по Брауну.

Біль після операції перестав турбувати, лише утворилась післяопераційна кила.

Однак з часом почав з’являтися сильний біль, постійна нудотою та відчуття стиснення у животі.

Видалення кісти

У Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова виявили, що попередній діагноз був неточним.

За весь час кістозне утворення значно збільшилося, воно почало стискати навколишні органи.

Мультидисциплінарна команда втановила, що це мультилокулярне кістозне утворення тіла-хвоста підшлункової залози, його довжина становила 20 см.

Фахівці відділення хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток вирішили провести складну операцію – дистальну резекцію підшлункової залози зі спленектомією, крайову резекцію ворітної вени та її пластику, а також герніопластику передньої черевної стінки.

Вони видалили селезінку та усунули післяопераційну кілу.

Після втручання пацієнтка провела добу в інтенсивній терапії та тиждень у звичайному відділенні.

Зараз жінка проходить амбулаторне лікування та реабілітацію.

Джерело: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова

Фото: Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова