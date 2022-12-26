У Васильківському академічному ліцеї Престиж та Немішаєвському ліцеї №2 організовані класи безпеки.

Там навчатимуть дітей правилам пожежної безпеки, що робити з підозрілими предметами, що можуть виявитися вибухонебезпечними, та під час повітряної тривоги тощо.

Класи оснастили всіма необхідними матеріалами, аби дітям було легко засвоювати важливу інформацію.

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Вони створюються завдяки органам місцевого самоврядування та виконавчої влади, управлінням освітою та місцевим підрозділам охорони здоров’я, ДСНС, поліції, меценатів, міжнародних організацій.

У пристоличному регіоні вже функціонує дев’ять таких класів, ще 32 на стадії створення.

В різних областях та столиці піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами та ті, що не розірвалися під час обстрілів. Населення закликають бути уважними та обережними з підозрілими предметами.

Джерело: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА