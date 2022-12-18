Експерти одного з провідних ЗМІ Великої Британії назвали головні загрози системі охорони здоров’я Західної Європи, які вони назвали бомбою уповільненої дії.

За словами аналітиків, такими викликами для системи, яка є однією з кращих в світі, є стрімко старіюче населення і гострий дефіцит медичних кадрів.

– Старіюче населення, більш тривалі захворювання, а також виснаження після Covid-19, цієї зими створили ідеальний шторм в галузі охорони здоров’я, який, ймовірно, погіршиться, – прогнозують експерти.

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У звіті Європейського сектора ВООЗ також йдеться про те, що всі країни регіону стикаються з серйозними проблемами, пов’язаними з нестачею медичного персоналу і наслідки можуть бути потенційно важкими без термінових дій уряду.

Наприклад, у Франції 30% населення не мають належного доступу до медичних послуг. А в Німеччині минулого року вакантними були 35 тис. посад у сфері охорони здоров’я, що на 40% більше, ніж десять років тому.

– Зіткнувшись з безпрецедентною переповненістю лікарень через гостру нестачу медсестер, у Фінляндії до 2030 року буде потрібно 200 тис. нових працівників, – йдеться в повідомленні ВООЗ.

Відзначається, що ще в травні міністерство охорони здоров’я Іспанії оголосило, що понад 700 тис. осіб очікують на операції, а 5 тис. лікарів загальної практики і педіатрів в Мадриді вже майже місяць страйкують на знак протесту проти багаторічного недофінансування і перевтоми.

У звіті також говориться, що в третині країн регіону не менше 40% лікарів – віком 55 років і старше. А молоді медики не бажають працювати у віддалених сільських або бідних міських районах через високий рівень стресу, ненормований робочий день і низьку заробітну плату.