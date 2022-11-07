Американські вчені під час багаторічних спостережень виявили синдром автоброварні, коли людина п’яніє без вживання алкоголю, що може помітно погіршити її життя. Зараз дослідники намагаються з’ясувати механізми появи цього стану.

Повідомляється, що синдром автоброварні (АБС), або синдром бродіння кишечника (ГФС), є досить таємничим станом, під час якого кров у пацієнтів підвищує рівень алкоголю та має алкогольну інтоксикацію, навіть якщо вони не вживали алкоголь.

В результаті постраждалі можуть не пройти тест на алкоголь або мати інші неприємні соціальні та правові наслідки, наприклад, пов’язані з водінням у нетверезому стані.

Зараз дивляться

– Більшість токсикологів визнають, що це реальний медичний стан, і рівень концентрацій алкоголю в результаті внутрішнього бродіння може бути досить високим, – зазначає директор Центру судово-медичних досліджень і освіти у Філадельфії Баррі Логан.

За його словами, у нас у всіх в організмі виробляється невелика кількість алкоголю в результаті бродіння, але у більшості людей рівень занадто малий, щоб його можна було виміряти.

Вчені з’ясували, що будь-яке бродіння в кишечнику видаляється до того, як воно потрапить в кров – ефект, відомий як метаболізм першого проходження. Але у людей з синдромом автопивоварні, алкоголь виробляється швидше, ніж він зникає в процесі метаболізму.

Однією з причин цього стану може бути дисбаланс кишкових мікробів: мікроорганізми, що перетворюють їжу з високим вмістом вуглеводів на алкоголь, починають переважати.

Повідомляється, що хоча синдром автоброварні може бути у цілком здорових людей, найчастіше він зустрічається у людей з діабетом, захворюваннями печінки і ожирінням, а також у пацієнтів з різними хворобами кишечника.

Певну роль може грати і низька толерантність до алкоголю. Фактором ризику також є частий або тривалий прийом антибіотиків.