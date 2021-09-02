Науковці з’ясували період, коли хворий на коронавірус найбільш небезпечний для людей навколо та може з більшою ймовірністю їх заразити.

За оновленими данними, це переважно відбувається на другий-третій день після появи перших ознаків хвороби.

Дослідники вивчали перебіг пандемії у провінції Чжецзян у Китаї протягом півроку. Вони визначили 730 початкових хворих на коронавірус, а також відстежили 8 852 людини, які контактували з ними.

Контактні особи найчастіше інфікувалися під час спілкування з хворими, у яких минуло два-три дні з моменту появи перших симптомів коронавірусу.

Після зараження науковці стежили за станом нових хворих впродовж щонайменше 90 днів після контакту, щоб переконатись, чи не з’явились інші симптоми пізніше.

Також дослідникам вдалося встановити, що безсимптомно хворіли на коронавірус ті, хто заразився від людини, у якої хвороба також протікала без жодних ознак.

Уже минуло майже два роки з моменту, коли на планеті виявили перші випадки коронавірусу. Однак науковці продовжують вивчати вірус, його вплив на організм людини.

Джерело: Medical News Today