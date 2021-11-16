В Україні початок виходу регіонів з червоного рівня епідемічної небезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 листопада. Так, у низці областей зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем.

– Від початку встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у першому регіоні, а саме Херсонській області, минуло 30 днів. Це фактично такий самий час, як і минулої хвилі, тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами, – зазначив Ляшко.

Станом на 16 листопада система охорони здоров’я має понад 78 тис. ліжок, виділених для хворих на коронавірус. З них зайнято понад 49 тис. ліжок. Загалом у країні відсоток зайнятих ліжок з киснем становить 64%.

Нині 18 областей перебувають у червоній зоні карантину через високий рівень захворюваності на Covid-19. Також з 18 листопада до цього рівня увійде Вінницька область.

Зараз у регіоні принаймні одну дозу вакцини отримали 36% людей старше 18 років. Цей показник нижчий за середній в Україні.

За минулу добу, 15 листопада, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 268 088 людей. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей.