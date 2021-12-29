В Україні зростання захворюваності на коронавірус може розпочатися у січні 2022 року.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час брифінгу 29 грудня. За його словами, у 2022-й рік Україна входить із показниками захворюваності, меншими за показники 2021-го року.

– Відповідно, якщо Україна входить зараз з меншими показниками, ніж у 2021-му році, то це дає меншу базу хворих, щоб нова захворюваність набирала оберти. Тому це позитивний момент, – розповів Ганиченко.

За останній тиждень кількість нових випадків коронавірусу зменшилася на 30%, госпіталізацій на 14%, а померлих – на 25%.

Також у KSE зазначили, що у Луганській, Херсонській та Полтавській областях коефіцієнт виявлення випадків інфікування вже менший або дорівнює рекомендованому рівню ВООЗ. А от у Донецькій та Чернігівській областях цей показник перевищений.

Водночас Херсонська область вже відповідає показникам зеленої зони карантину. Однак у першому кварталі 2022 року в Україні не очікується запровадження цього рівня.

Станом на 29 грудня в Україні зафіксували 5 454 нових хворих на Covid-19. Найбільше нових випадків за добу в Києві (1 113), Одеській (642) та Донецькій (443) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: KSE