Засмучені мамині очі. Вона не слідкує за часом, плутаючи день і ніч. Вона завжди поруч з сином.

Денису 40 років. Він працював на залізниці, жив у Слов’янську.

– Мамо, я скоро приїду додому, – каже Денис матусі.

27 березня при обстрілі Слов’янська Денис отримав важкі поранення, разом з такими ж важкими був доправлений до Дніпра у лікарню Мечникова. Одразу до реанімаційної зали: стан критичний, кома третього ступеню, важка черепно-мозкова травма, відірвана кінцівка.

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Прогнозів на одужання давати було неможливо, але боролися, як за рідного.

Мама Дениса весь час разом з лікарями та медсестрами завжди поряд.

Вячеслав Гришин, завідувач реанімації, зробив все, щоб повернути до життя. Лікар цілодобово не відходив від Дениса.

Сьогодні чоловік вже при свідомості, шепоче лікарям, медсестрам, мамі слова вдячності.

Апарат ШВЛ ще працює, але у режимі підтримки.

– Критичний період вже позаду, завтра Денис переїжджає до Львова на реабілітацію, – повідомив гендиректор лікарні Сергій Риженко.

Всі інші важкопоранені зі Слов’янська живі, залишаються в лікарні Мечникова у Дніпрі.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко