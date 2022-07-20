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Компанія Rolls Royce відбудує амбулаторію в селі Хухра, що на Сумщині

20 Липня 2022, 14:39
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Хухра, амбулаторія

У березні російські окупанти знищили амбулаторію в селі Хухра, що на Сумщині. Прямим влучанням снаряду агресори рознесли будівлю вщент.

Відбудувати будівлю та відновити амбулаторію взялась компанія Rolls Royce. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Ціна такого відновлення – 13 млн гривень. Частину коштів зібрали працівники всесвітньо відомої компанії. Іншу частину – перерахує безпосередньо Rolls Royce.

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Вже за півроку нова амбулаторія планує відкрити свої двері для всіх жителів.

Нагадаємо, що це не перша допомога від Rolls Royce. У червні компанія передала МОЗ два надпотужні генератори, які здатні забезпечити роботу великої обласної лікарні.

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Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні МОЗ України Сумщина
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