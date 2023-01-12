Перебуваючи за кордоном, українці звертаються за медичною допомогою у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами, або ж виїхали за кордон для продовження лікування. Багато з таких людей мають паво на компенсацію своєї непрацездатності.

Щоб цю компенсацію отримати, можна звернутись до свого сімейного чи лікуючого лікаря, і на підставі наданих іноземних медичних документів з нотаріальним перекладом лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН).

Звертатися до лікаря можна під час перебування за кордоном, або по поверненню в Україну.

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У будь-якому разі мають бути надані іноземні медичні документи та їх нотаріально завірені переклади українською мовою.

Якщо людина виїжджає за кордон для продовження лікування і має вже відкритий МВТН для продовження строку тимчасової непрацездатності, перебуваючи за кордоном, вона має надіслати лікуючому лікарю іноземні медичні документи, в яких зазначаються строки непрацездатності.

Таким чином, у разі успішного формування листка непрацездатності в реєстрі електронних листків непрацездатності Пенсійного фонду України, можна швидше отримати гарантовані державою соціальні виплати.

Якщо ви хворіли за кордоном (та маєте підтверджувальні медичні документи), проте не мали змоги надіслати документи лікарю з-за кордону після повернення в Україну, ви протягом року (від строку лікування) можете звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він сформував МВТН тими датами, що зазначені в іноземних медичних документах.

У випадках лікування за кордоном МВТН може бути сформовано в таких категоріях:

Захворювання або травма загального характеру.

Догляд за хворою дитиною.

Вагітність та пологи.

Ортопедичне протезування.

Така можливість для пацієнтів та лікарів унормована наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (зі змінами), а саме: в пунктах 3 та 7 розділу 3 та в пунктах 3 та 10 розділу 4 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Якщо ж лікування триває довго (наприклад, у разі онкологічного захворювання), то так само можна надіслати своєму лікарю іноземні медичні документи з перекладом, і він сформує МВТН з термінами непрацездатності, що зазначені в документах.

Крім того, якщо ваша тимчасова непрацездатність триває більше ніж 120 днів лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) зможе подати ваші документи до медико-соціально експертної комісії (МСЕК), а МСЕК прийняти рішення про встановлення інвалідності заочно.

Проте і після повернення в Україну, якщо ваша тимчасова непрацездатність тривала понад 120 днів, лікар сформує МВТН у термінах непрацездатності відповідно до іноземних документів, після чого ЛКК направить пакет документів до МСЕК, і вже за вашої особистої участі незалежно від вашого місця реєстрації, проживання або перебування буде проведена медико-соціальна експертиза. Ця можливість визначена в постанові Кабінету Міністрів України від 08.03.2022 № 225.