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Конгрес США вимагає розсекретити розвіддані про походження коронавірусу

11 Березня 2023, 12:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Палата представників США шляхом голосування одноголосно ухвалила рішення про розсекречення інформації про те, що виникнення пандемії Covid-19, можливо, пов’язане з Уханьським інститутом вірусології в Китаї. Документ, ухвалений Палатою представників, направлений на підпис президенту Джо Байдену.

Раніше цього місяця Сенат США також одностайно проголосував за те, щоб вимагати від директора національної розвідки Авріл Хейнс розсекретити таку інформацію.

Конгрес США спробував розсекретити розвіддані про походження Covid-19 після того, як Міністерство енергетики з “низьким ступенем достовірності” дійшло висновку, що вірус, ймовірно, “утік” з лабораторії в Ухані внаслідок нещасного випадку.

Зараз дивляться

Міненергетики є одним із 18 агентств, що входять до складу розвідувальної спільноти США. Раніше у відомстві не знали, як з’явився вірус.

– ФБР також дійшло висновку, що пандемія, ймовірно, почалася з інциденту в лабораторії в Ухані, – заявив директор агентства Крістофер Рей.

ЦРУ та ще одне неназване агентство не визначилися, чи має вірус природне походження, чи він був розроблений у лабораторії.

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Джерело: CNBC.

Теги
Коронавирус Covid-19
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