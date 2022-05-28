Українці, які полюбляють консервувати влітку, потерпають від дефіциту солі. Та давайте знайдемо у цьому позитив. Цей час можна використати на те, щоб зменшити споживання солі, надлишок якої притаманний нашим стравам. Сіль можна замінити різними добавками, але ж попереду сезон консервування. І першими в черзі стоять огірки. Що робити, коли огірки є, а солі немає.

Раніше вважалося, що сіль має бути в запасі завжди. Тільки з нею і можна пережити важкі часи. Та світ змінюється і зараз, якщо є просто оцет, то пережити можна будь-який дефіцит.

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Тим, хто планує консервувати огірки, шеф Євген Клопотенко радить проварити їх у воді, додавши спецій для смаку та оцету, та законсервувати. І все буде гаразд.

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Консервування має не дати бактеріям розвиватися. А з цим чудово справляється оцет. Він вбиває всі бактерії.

Джерело: Євген Клопотенко