1 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до деяких постанов щодо реалізації Програми медичних гарантій в частині відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації).

Згідно зі змінами аптечні заклади, які вносили дані до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та отримували за це кошти з державного бюджету в межах програми медичних гарантій, обов’язково мають подати звіти до 15 листопада 2022 року.

Це дозволить здійснити їм перерахунок коштів за відпущені в особливий період лікарські засоби, у випадках, коли заклади вносили дані до ЕСОЗ, проте не подавали звітів до неї.

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У разі неподання звіту до 15 листопада, вартість лікарських засобів, відшкодована на підставі даних в ЕСОЗ, має бути повернена Національній службі здоров’я України через зменшення оплати у наступних періодах.

Проте для аптечних закладів, що перебувають у тимчасовій окупації або на територіях, де ведуться бойові дії, у разі відсутності технічної можливості вносити дані до електронної системи охорони здоров’я: