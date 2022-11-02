1 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до деяких постанов щодо реалізації Програми медичних гарантій в частині відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації).
Згідно зі змінами аптечні заклади, які вносили дані до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та отримували за це кошти з державного бюджету в межах програми медичних гарантій, обов’язково мають подати звіти до 15 листопада 2022 року.
Це дозволить здійснити їм перерахунок коштів за відпущені в особливий період лікарські засоби, у випадках, коли заклади вносили дані до ЕСОЗ, проте не подавали звітів до неї.
У разі неподання звіту до 15 листопада, вартість лікарських засобів, відшкодована на підставі даних в ЕСОЗ, має бути повернена Національній службі здоров’я України через зменшення оплати у наступних періодах.
Проте для аптечних закладів, що перебувають у тимчасовій окупації або на територіях, де ведуться бойові дії, у разі відсутності технічної можливості вносити дані до електронної системи охорони здоров’я:
- положення договорів про реімбурсацію вносити дані до ЕСОЗ не застосовуються;
- відшкодування вартості лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, здійснюється на підставі звітів про лікарські засоби, відпущені за паперовими рецептами.
Зміни дозволять контролювати аптеки, які уклали договір з НСЗУ, щодо фактично відпущених лікарських засобів та більш ефективно використовувати бюджетні кошти, передбачені на реалізацію програми медичних гарантій.