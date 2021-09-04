В Україні за добу виявили 2 614 хворих на коронавірус. Загальна кількість інфікованих зросла до 2 296 155 осіб.

У Європі і США, незважаючи на вакцинацію понад 70% дорослого населення, реєструють високе число тих, що заразилися коронавірусом за добу. Експерти вважають, що причина полягає в поширенні більш заразного штаму Дельта.

Найбільшим епіцентром поширення хвороби залишаються США – 39 850 256 випадків (+300 957).

У Європі за статистикою лідрують Польща, Естонія, Латвія.

Коронавірус в Україні

До лікарень за добу в Україні потрапили 824 людини.

Також протягом вчорашнього дня від ускладнень хвороби померло 44 особи. Загалом від початку пандемії було зафіксовано 53 966 летальних випадків.

– За добу протестовано: методом ПЛР – 25 637 осіб, методом ІФА – 7 979 осіб, експрес-тестами – 23 234 особи, – йдеться в повідомленні МОЗ.

За вчора 1 447 українців одужали. Загалом побороти хворобу вдалося 2 212 313 громадянам країни.

Коронавірус у світі

У світі наразі виявлено 219 074 183 заражених коронавірусом, приріст за добу становить 652 047 випадків.

У Молдові за добу виявили понад 380 носіїв коронавірусу.

У Британії починають вакцинацію підлітків 12-15 років від коронавірусної інфекції.

У Білорусії за добу виявили понад 1,9 тис. випадків зараження SARS-CoV-2.

Загальна кількість виявлених на території Білорусії підтверджених випадків зараження інфекцією за останню добу зросла на 1 946 і досягла 488 963.

– Всього з початку пандемії в Білорусі були зареєстровані 488 963 особи з позитивним тестом, – йдеться у повідомленні прес-служби білоруського МОЗ.

В Японії заявили, що вакцинація від коронавірусу захищає на 95%. Застосування двох доз вакцини від вірусу надає людині захист від зараження у 95% випадків. Це випливає з попередніх результатів дослідження Національного інституту інфекційних захворювань Японії.