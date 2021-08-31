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Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 204 нових випадки

31 Серпня 2021, 09:13
Анастасія Рогожінська редакторка стрічки
Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 204 нових випадки
Джерело: Depositphotos

У Києві фіксують найбільшу кількість випадків Covid-19 серед українських регіонів. За минулі 24 години у столиці підтвердили 204 нові випадки зараження коронавірусом.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (47), Подільському (38) та в Шевченківському (28).

Хто захворів за добу: 

  • 114 жінок віком від 19 до 89 років;
  • 75 чоловіків віком від 18 до 83 років;
  • шість дівчаток від 3 до 13 років;
  • дев’ять хлопчиків від 1 до 14 років.

Всього з початку пандемії у місті Covid-19 підтвердився у 224 224 киян.

Крім того, один мешканець столиці не зміг подолати викликані коронавірусом ускладнення і помер, довівши загальну кількість померлих до 5 279 осіб.

Водночас за останню добу одужати вдалося 150 людям. Таким чином загальна кількість мешканців Києва, які впоралися з коронавірусом, досягла 216 012.

До лікарень з Covid-19 потрапили 29 людей. А ще 60 пацієнтів госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Київ , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , статистика
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