У Києві фіксують найбільшу кількість випадків Covid-19 серед українських регіонів. За минулі 24 години у столиці підтвердили 204 нові випадки зараження коронавірусом.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (47), Подільському (38) та в Шевченківському (28).
Хто захворів за добу:
- 114 жінок віком від 19 до 89 років;
- 75 чоловіків віком від 18 до 83 років;
- шість дівчаток від 3 до 13 років;
- дев’ять хлопчиків від 1 до 14 років.
Всього з початку пандемії у місті Covid-19 підтвердився у 224 224 киян.
Крім того, один мешканець столиці не зміг подолати викликані коронавірусом ускладнення і помер, довівши загальну кількість померлих до 5 279 осіб.
Водночас за останню добу одужати вдалося 150 людям. Таким чином загальна кількість мешканців Києва, які впоралися з коронавірусом, досягла 216 012.
До лікарень з Covid-19 потрапили 29 людей. А ще 60 пацієнтів госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмоніями.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції у людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.