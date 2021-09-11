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Коронавірус у Києві: за добу захворіли 370 осіб

11 Вересня, 16:24 Абрамова Юлія
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За добу в Києві зареєстровано 370 нових випадків захворюваності на Covid-19.

У Києві станом на 11  вересня за попередню добу виявили 370 підтверджених випадків Covid-19.

Захворіли:

  • 198 жінок віком від 18 до 84 років
  • 143 чоловіки віком від 19 до 90 років
  • 14 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 2 до 16 років

До лікарень столиці госпіталізували 56 хворих на коронавірус. А також 42 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 191 людей.

Загалом коронавірус подолали 218 120 мешканці столиці.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
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Коронавірус у Києві
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