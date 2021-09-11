Коронавірус у Києві: за добу захворіли 370 осіб

За добу в Києві зареєстровано 370 нових випадків захворюваності на Covid-19.
У Києві станом на 11 вересня за попередню добу виявили 370 підтверджених випадків Covid-19.
Захворіли:
- 198 жінок віком від 18 до 84 років
- 143 чоловіки віком від 19 до 90 років
- 14 дівчаток від 3 до 17 років і 15 хлопчиків від 2 до 16 років
До лікарень столиці госпіталізували 56 хворих на коронавірус. А також 42 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 191 людей.
Загалом коронавірус подолали 218 120 мешканці столиці.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.