Станом на 1 липня коронавірус в світі зафіксували у 10 450 628 осіб, за добу – понад 170 тис. нових випадків хвороби.
Повністю вилікувалися від коронавірусу 5 336 996 людей. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 510 632 особи.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 634 432;
- Бразилія – 1 402 041;
- Росія – 646 929;
- Індія – 566 840;
- Велика Британія – 314 160.
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Країни, в яких зафіксована найбільша кількість смертей від коронавірусу:
- США – 127 410;
- Бразилія – 59 594;
- Велика Британія – 43 815;
- Італія – 34 767;
- Франція – 29 846.
Вранці 1 липня Україна займає 34 позицію в світі за кількістю випадків коронавірусу. В країні хворобу діагностували у 45 254 осіб. Всього 19 115 пацієнтів вже одужали. За весь час пандемії 1 159 осіб померли.
Країни, в яких послабили карантин
ЄС визначив безпечні країни, громадяни яких можуть подорожувати без обмежень. Однак через високу кількість хворих на коронавірус Україна не потрапила в цей список.
Наразі діють певні обмеження на поїздки українців в ЄС, але це не стосується деяких категорій населення.
Зі списку безпечних країн виключили також США, Бразилію і Китай.
Зараз безпечних країн в списку 14: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.
За останню добу у світі кількість хворих на коронавірус значно зросла. 30 червня було зафіксовано 10 409 239 випадків Covid-19. Через ускладнення, викликані хворобою, померло 508 084 особи.