Станом на 1 липня коронавірус в світі зафіксували у 10 450 628 осіб, за добу – понад 170 тис. нових випадків хвороби.

Повністю вилікувалися від коронавірусу 5 336 996 людей. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 510 632 особи.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 634 432;

Бразилія – 1 402 041;

Росія – 646 929;

Індія – 566 840;

Велика Британія – 314 160.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, в яких зафіксована найбільша кількість смертей від коронавірусу:

США – 127 410;

Бразилія – ​​59 594;

Велика Британія – 43 815;

Італія – ​​34 767;

Франція – 29 846.

Вранці 1 липня Україна займає 34 позицію в світі за кількістю випадків коронавірусу. В країні хворобу діагностували у 45 254 осіб. Всього 19 115 пацієнтів вже одужали. За весь час пандемії 1 159 осіб померли.

Країни, в яких послабили карантин

ЄС визначив безпечні країни, громадяни яких можуть подорожувати без обмежень. Однак через високу кількість хворих на коронавірус Україна не потрапила в цей список.

Наразі діють певні обмеження на поїздки українців в ЄС, але це не стосується деяких категорій населення.

Зі списку безпечних країн виключили також США, Бразилію і Китай.

Зараз безпечних країн в списку 14: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

За останню добу у світі кількість хворих на коронавірус значно зросла. 30 червня було зафіксовано 10 409 239 випадків Covid-19. Через ускладнення, викликані хворобою, померло 508 084 особи.