Станом на ранок 19 червня кількість інфікованих коронвірусом Covid-19 зросла до 8 578 052 пацієнтів, за добу хворобу виявили у понад 240 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 456 284 особи, з яких майже 8 тис. за минулу добу. Побороти недугу змогли 4,5 млн пацієнтів.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 2 263 651;

Бразилія – 983 359;

Росія – 561 091;

Індія – 381 091;

Велика Британія – 300 469 .

Країни з найбільшою смертністю від Covid-19:

США – 120 688;

Бразилія – ​​47 869;

Велика Британія – 42 288;

Італія – ​​35 514;

Франція – 29 603.

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У рейтингу за кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 35 місце – між Аргентиною і Швейцарією. За даними МОЗ, в країні зафіксовано 34 063 випадки на 19 червня.

Послаблення карантину

З 1 липня Туреччина почне приймати українських туристів.

Для відвідування країни не потрібно буде проходити самоізоляцію і тестування на коронавірус, але необхідно дотримуватися протиепідемічні заходи безпеки під час авіаперельоту.

У порівнянні з попереднім днем статистика невпинно зростає, бо станом на 18 червня у світі зафіксували 8 331 135 хворих. Кількість інфікованих різко збільшується у Бразилії та Індії.