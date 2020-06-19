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Коронавірус у світі: кількість хворих на 19 червня

19 Червня 2020, 06:51 Софія Телішевська
Коронавірус у світі: кількість хворих на 19 червня

Станом на ранок 19 червня кількість інфікованих коронвірусом Covid-19 зросла до 8 578 052 пацієнтів, за добу хворобу виявили у понад 240 тис. осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 456 284 особи, з яких майже 8 тис. за минулу добу. Побороти недугу змогли 4,5 млн пацієнтів.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

  • США – 2 263 651;
  • Бразилія – 983 359;
  • Росія – 561 091;
  • Індія – 381 091;
  • Велика Британія – 300 469 .

Країни з найбільшою смертністю від Covid-19:

  • США – 120 688;
  • Бразилія – ​​47 869;
  • Велика Британія – 42 288;
  • Італія – ​​35 514;
  • Франція – 29 603.

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У рейтингу за кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 35 місце – між Аргентиною і Швейцарією. За даними МОЗ, в країні зафіксовано 34 063 випадки на 19 червня.

Послаблення карантину

З 1 липня Туреччина почне приймати українських туристів.

Для відвідування країни не потрібно буде проходити самоізоляцію і тестування на коронавірус, але необхідно дотримуватися протиепідемічні заходи безпеки під час авіаперельоту.

У порівнянні з попереднім днем статистика невпинно зростає, бо станом на 18 червня у світі зафіксували 8 331 135 хворих. Кількість інфікованих різко збільшується у Бразилії та Індії.

Теги
Адаптивний карантин , Коронавірус Covid-19
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