Станом на ранок 19 червня кількість інфікованих коронвірусом Covid-19 зросла до 8 578 052 пацієнтів, за добу хворобу виявили у понад 240 тис. осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 456 284 особи, з яких майже 8 тис. за минулу добу. Побороти недугу змогли 4,5 млн пацієнтів.
Де найбільше інфікованих Covid-19:
- США – 2 263 651;
- Бразилія – 983 359;
- Росія – 561 091;
- Індія – 381 091;
- Велика Британія – 300 469 .
Країни з найбільшою смертністю від Covid-19:
- США – 120 688;
- Бразилія – 47 869;
- Велика Британія – 42 288;
- Італія – 35 514;
- Франція – 29 603.
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У рейтингу за кількістю хворих на коронавірус Україна посідає 35 місце – між Аргентиною і Швейцарією. За даними МОЗ, в країні зафіксовано 34 063 випадки на 19 червня.
Послаблення карантину
З 1 липня Туреччина почне приймати українських туристів.
Для відвідування країни не потрібно буде проходити самоізоляцію і тестування на коронавірус, але необхідно дотримуватися протиепідемічні заходи безпеки під час авіаперельоту.
У порівнянні з попереднім днем статистика невпинно зростає, бо станом на 18 червня у світі зафіксували 8 331 135 хворих. Кількість інфікованих різко збільшується у Бразилії та Індії.