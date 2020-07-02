Станом на 2 липня коронавірус в світі виявили у 10 667 217 осіб, за добу – понад 226 тис. нових випадків.

Повністю вилікувалися від коронавірусу 5 336 996 людей, за минулу добу – понад 127 тис. побороли недугу.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 510 632 особи, за минулу добу – понад 5 тис.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 685 806;

Бразилія – 1 448 753;

Росія – 653 479;

Індія – 585 493;

Велика Британія – 314 992.

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Країни, в яких зафіксована найбільша кількість смертей від коронавірусу:

США – 128 061;

Бразилія – 60 632;

Велика Британія – 43 991;

Італія – ​​34 788;

Франція – 29 864.

Вранці 1 липня Україна продовжує займає 34 місце у світі за кількістю випадків Covid-19, знаходячись між Кувейтом та Сингапуром.

Країни, куди дозволили в’їзд українцям

Поки Україну не внесли до списку “безпечних країн”, громадянам яких дозволено подорожувати до країн ЄС. Однак це зробила низка інших країн, влада яких вважає епідеміологічну ситуацію такою, що не стоїть на заваді туризму.

Так, Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія готові приймати українських туристів, починаючи із 1 липня.

Албанія і Туреччина будуть приймати українців без обмежень.

Після прибуття до Єгипту нашим туристам потрібно буде пройти 14-денну самоізоляцію.

У Чорногорію українців пустять після пред’явлення “свіжого” (не довше 48 годин) ПЛР-тесту із негативним результатом на коронавірус.

Хорватія дозволить в’їзд за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.

За останню добу у світі кількість хворих на коронавірус продовжила зростати. 1 липня було зафіксовано 10 450 628 випадків Covid-19. Через ускладнення, викликані хворобою, померло 510 632 особи.