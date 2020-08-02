До ранку неділі, 2 серпня, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі зросла до 17 849 853 осіб, а кількість загиблих збільшилася до 685 054 осіб, за даними Університету Джона Гопкінса.

У США налічується 4 620 444 випадки інфікування і 154 447 летальних випадків. США, як і раніше, найсильніше потерпають від епідемії.

На другому місці Бразилія з 2 707 877 випадками виявлення інфекції та 93 563 смертельними випадками.

За кількістю випадків Індія посідає третє місце (1 750 723), за нею йдуть Росія (843 890), Південна Африка (503 290), Мексика (434 193), Перу (407 492), Чилі (357 658), Іран (306 753), Колумбія (306 181), Велика Британія (305 578), Іспанія (288 522), Пакистан (278 305), Саудівська Аравія (277 478), Італія (247 832).

Станом на 2 серпня Україна перебуває на 33 місці в рейтингу (72 609 випадків станом на 1 серпня).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Ситуація з коронавірусом у світі 2 серпня – детально

Китай зареєстрував 49 нових випадків коронавірусу в суботу, повідомила Національна комісія з охорони здоров’я в неділю вранці.

З них 33 були класифіковані як місцеві, зокрема, 30 випадків виявили у західному регіоні Сіньцзяні.

У Мексиці зафіксовано найвищий щоденний приріст нових випадків коронавірусу, за останні 24 години було зареєстровано 9 556 інфекцій.

Національний департамент охорони здоров’я Південної Африки повідомив про понад 10 000 нових випадків Covid-19 у суботу.

Колумбія повідомила про новий рекорд щоденних випадків коронавірусу після того, як у суботу було зафіксовано 10 673 нових інфекцій.

За останні 24 години у Бразилії було зафіксовано 45 392 випадки коронавірусу.

Близько 17 тис. людей зібралися в суботу в центрі Берліна на знак протесту проти обмежень через коронавірус. Більшість демонстрантів не дотримувалися правил дистанції та гігієни.

Марш, який було названо організаторами як День свободи – кінець пандемії, включав у себе анти-вакцинні групи і деякі крайні праві і неонацистські організації.