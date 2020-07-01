Коронавірус в Інституті раку: на карантин закрили ще одне відділення

У 57-річної пацієнтки відділення урології Національного інституту раку виявили коронавірус, тому з 30 червня воно на карантині.

Про це Фактам ICTV розповів в. о. директора Національного інституту раку Олександр Яцина.

За його словами, жінку госпіталізували для проведення операції, їй зробили ПЛР-тест, який підтвердив Covid-19.

– Пацієнтка не була в контакті з іншими хворими, оскільки в палаті сама. Однак, аби убезпечити інших пацієнтів, ми їх виписуємо. Станом на ранок у відділенні ще лишаються 10 хворих, двоє з яких – після операцій. До виписки їх готуємо на п’ятницю, а потім будемо проводити заходи з дезінфекції, – наголосив Яцина.

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Нині на ймовірність зараження коронавірусом перевіряють тих, хто контактував із пацієнткою – це близько 20 медпрацівників.

Це вже другий спалах коронавірусу в Інституті раку. На початку травня закрили на карантин відділення пухлин органів грудної порожнини.

Тоді Covid-19 підтвердили у пацієнтки. Згодом тест показав наявність коронавірусу ще й у лікаря. У неї не було симтомів, вона перебувала вдома на самоізоляції.