До ранку четверга загальна кількість випадків інфікування коронавірусом склала 9 407 078 осіб, а кількість загиблих збільшилася до 482 162 осіб, за даними Університету Джона Гопкінса.

У США налічується 2 380 490 випадків і 121 969 смертей. У США, як і раніше, спостерігається найбільша в світі кількість випадків інфікування і смертей від Covid-19.

На другому місці Бразилія з 1 188 631 випадком виявлення інфекції і 53 830 смертельними випадками.

За кількістю випадків Росія посідає третє місце (606 043), за нею йдуть Індія (456 183), Велика Британія (308 336), Перу (264 689), Чилі (254 416), Іспанія (247 086), Італія (239 410) , Іран (212 501). ), Франція (197 885), Мексика (19 687), Німеччина (192 871), Туреччина (191 657), Пакистан (188 926), Саудівська Аравія (167 267), Бангладеш (122 660), Південна Африка (111 796 ) і Канада (104 087).

Іншими країнами з більш ніж 10 тис. смертей від Covid-19 є Велика Британія (43 165), Італія (34 644), Франція (29 734), Іспанія (28 327), Мексика (24 324) і Індія (14 476).

Станом на 25 червня Україна перебуває на 35 місці в рейтингу (39 852 випадки станом на 24 червня).

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Ситуація з коронавірусом у світі 25 червня – детально

За останній місяць, після того, як Латинську Америку оголосили новим епіцентом пандемії коронавірусу, кількість випадків Covid-19 тут збільшилася в три рази з майже 690 тис. у травні до більш ніж двох мільйонів сьогодні.

Президент США Дональд Трамп, кажучи про прогрес у розробці вакцини від коронавірусу, заявив:

– Я думаю, вас чекає великий сюрприз, прекрасний сюрприз, раніше, ніж будь-хто міг подумати.

Водночас американський лідер не надав жодних конкретних деталей.

Для порівняння, коронавірус у світі станом на 24 червня виявили у 9 239 794 осію. Лідерами за кількістю хворих і кількістю смертельних випадків залишаються США.