Дослідження показали, що українцям хронічно не вистачає вітаміну D. Майже півроку (із жовтня до квітня) у нас немає достатнього ультрафіолету, тому вітамін D не утворюється у шкірі.

Цей важливий вітамін впливає на всі процеси в організмі. Спочатку його активно досліджували ортопеди у зв’язку із остеопорозом. У людей із нестачею вітаміну був виражений остеопороз, тож лікування включало вітамін D.

Наразі, з початком епідемії Covid-19, ми дізналися, що вітамін D впливає не тільки на кістки, але й на стан імунітету. Люди, які мають нормальний рівень вітаміну D, переносять Covid-19 легше. А у тих, хто потрапляв до реанімації, рівень вітаміну був занизьким.

В організмі вітамін D виробляється під впливом ультрафіолетових променів або надходить до нього з продуктами харчування чи дієтичними добавками, ексклюзивно розповів Фактам ICTV лікар-гастроентеролог, дієтолог, к.м.н. Олег Швець.

– Доведено, що дієтичні добавки з вітаміном D знижують запальні процеси у суглобах при ревматоїдному артриті, – зауважив дієтолог.

Рекордсменами за вмістом вітаміну D є:

Жирна морська риба: скумбрія, оселедець, лосось, тунець, сардини, форель.

Печінка тріски.

Гриби.

Яйця.

Збагачені продукти.

Ось про останні і йтиметься.

Збагачена вітаміном D їжа – основне його джерело у раціоні. Так, майже усе коров’яче молоко збагачене приблизно 120 МО вітаміну D на одну чашку.

Апельсиновий сік вранці збільшує споживання вітаміну D. Одна чашка збагаченого апельсинового соку містить близько 100 МО вітаміну D.

Деякі злаки також збагачені вітаміном D. Якщо вони ще й залиті збагаченим молоком, виходить подвійна доза вітаміну D.

Однак при найближчому погляді на продукти, що містять вітамін D, побачимо, що серед них є алергени (яйця та апельсини) і жирна риба, яка не завжди гарної якості, та й ціна кусається. Особливо багато зауважень до печінки тріски (вона задорога і часто підроблена).

Тож які продукти можуть стати постійним і гарантованим постачальником вітаміну D в організм?

– Дефіцит вітаміну D асоційований із багатьма проблемами – від погіршення здоров’я кісток до зростання вразливості до інфекцій, включаючи Covid-19, – зауважив Олег Швець. Проблему можна вирішувати двома шляхами:

індивідуальною профілактикою (вживання дієтичних добавок з вітаміном D);

масовою профілактикою шляхом фортифікації (збагачення) харчових продуктів вітаміном D.

Найбільший досвід такого виду профілактики дефіциту вітаміну D накопичений у Канаді та США, де все молоко збагачене цим вітаміном.

– Украй важливо, щоб носієм був продукт, який постійно споживається більшістю населення, і в обігу був лише його фортифікований варіант. Тоді досягається мета масової профілактики дефіциту вітаміну D, – пояснив Олег Швець.

Над цим замислилися й українські геронтологи. І ось – Евріка! – хліб. Хліб завжди є на столі в українців, до нього особливе ставлення у нашого народу.

І в київському Інституті геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова розробили інноваційну технологію та рецептуру із виготовлення хліба з вітаміном D.

Про це ексклюзивно розповів Фактам ICTV вчений секретар інституту, к.м.н. Віктор Холін.

– Оскільки хліб вживають регулярно, щонайменше тричі на день, це дасть можливість підтримувати нормальний рівень вітаміну D протягом тривалого часу, – пояснив учений.

Проте, нарікає вчений, виробники поки що не відгукнулися на пропозицію розробників.

Шкода, адже у Нідерландах, наприклад, пекарі майже сім років працювали над спеціальною лінією для випікання хліба із вітаміном D.

Високий вміст вітаміну D у хлібі підтвердили експерти. Так що добову дозу можна отримати з декількома скибочками.

Компанія, яка виробляє такий хліб, використовує ультрафіолетове світло, щоб додати вітамін D в його скоринку на завершальному етапі випічки. У пекарні стверджують, що світло реагує на конкретну сировину, але на що саме, замовчують.

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