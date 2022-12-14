Дворічний Дмитрик має рідкісну деформацію верхніх кінцівок, але може вправно рухати ручками та триматися за возика. Після оперативного втручання, що проведене у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі (ЗУСДМЦ), зможе краще хапати іграшки та самостійно їсти.

Вроджена променева косорукість – такий діагноз встановили малюку при народженні. У хлопчика повністю відсутні променеві кістки. Перших пальчиків зовсім немає на обох руках, а решта – погано розвинені.

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– Зараз дитині провели централізацію лівої кисті, а через три-чотири місяці оперуватимемо праву, – розповів Богдан Романишин, завідувач хірургічного відділення ЗУСДМЦ.

Загалом Дмитрика чекає щонайменше три операції, під час яких йому поступово виправлятимуть цю складну патологію.

Під час наступних реконструктивних втручань хірурги сформують малюку так звану “функціональну кисть” – розвернуть другий палець у позицію першого.

– Створення великого пальця – це один із важливих етапів лікування, адже великий/перший палець виконує близько 50% функцій кисті, тобто, дає можливість людині хапати і утримувати предмети, – продовжує Богдан Романишин.

За словами хірурга, ця патологія є рідкісною і складною. Аде, якщо звернутися по допомогу вчасно і отримати лікування, дитина не буде обмежена в рухах, зможе себе обслуговувати та набувати потрібних соціальних навичок.

Джерело: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ