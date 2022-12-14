Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Косорукість та відсутність пальчиків: дворічному Дмитрику лікарі у Львові формують ручки

14 Грудня 2022, 12:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

Дворічний Дмитрик має рідкісну деформацію верхніх кінцівок, але може вправно рухати ручками та триматися за возика. Після оперативного втручання, що проведене у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі (ЗУСДМЦ), зможе краще хапати іграшки та самостійно їсти.

Львів

Вроджена променева косорукість – такий діагноз встановили малюку при народженні. У хлопчика повністю відсутні променеві кістки. Перших пальчиків зовсім немає на обох руках, а решта – погано розвинені.

Зараз дивляться

– Зараз дитині провели централізацію лівої кисті, а через три-чотири місяці оперуватимемо праву, – розповів Богдан Романишин, завідувач хірургічного відділення ЗУСДМЦ.

Загалом Дмитрика чекає щонайменше три операції, під час яких йому поступово виправлятимуть цю складну патологію.

Під час наступних реконструктивних втручань хірурги сформують малюку так звану “функціональну кисть” – розвернуть другий палець у позицію першого.

– Створення великого пальця – це один із важливих етапів лікування, адже великий/перший палець виконує близько 50% функцій кисті, тобто, дає можливість людині хапати і утримувати предмети, – продовжує Богдан Романишин.

Читайте також:
клишоногістьКлишоногість – складна деформація стопи. Як лікується

За словами хірурга, ця патологія є рідкісною і складною. Аде, якщо звернутися по допомогу вчасно і отримати лікування, дитина не буде обмежена в рухах, зможе себе обслуговувати та набувати потрібних соціальних навичок.

Джерело: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь