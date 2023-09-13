За статистикою, кожен другий українець почувається емоційно гірше, ніж три роки. Про це свідчать результати міжнародного дослідження, присвяченого ментальному здоровʼю, яке проводили у серпні 2023 року.

Нагадаємо, згідно з визначенням ВООЗ, ментальне здоров’я — це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя.

Повертаючись до даних дослідження, кожна сьома людина у світі має ментальне порушення або проблему, а в Україні одна з п’ятдесяти.

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86% респондентів впевнені, що ті, хто пережив війну, можуть мати розлади. Цей показник зростає до 91% серед тих, хто переконався у цьому на власному досвіді. Соціологи також з’ясували, що вплив російської військової агресії проти України відчуває кожен другий по всьому світу.

У дослідженні йдеться також про те, що молодь 18-24 років має найнижчий рівень оцінки ментального здоров’я, проте найбільше стійкості та оптимізму. Вона вважає за необхідне покращувати обізнаність у сфері ментального здоров’я, але звертається до фахівців набагато рідше, ніж інші вікові категорії.

Проте соціальні зв’язки та спілкування мають особливе значення, адже для багатьох родина – головне джерело підтримки.