Психологічна реабалітація – невід’ємна від фізичної. Бо навіть коли боєць стане ноги, нікуди не зникають страхи щодо працевлашування чи проблем у сім’ї.

Тому психологи реабілітаційного центру RECОVERY вчаться налаштовувати діалог з бійцем із першої зустрічі.

Що довше триває війна – то більш готовою має бути Україна до реабілітації військових – як фізичної, так і психологічної. У рамках проекту RECОVERY, який заснували Віктор та Олена Пінчуки, в наших містах будуються сучасні реабілітаційні центри.

Десантник Володимир Ситор не міг і уявити, що після лікування в Німеччині буде вражений українською медициною та реабілітацією.

Торік у боях за Луганщину він отримав важке поранення руки. Спочатку навіть не звернув уваги на рану, продовжував бій.

Та, зрештою, довелось пройти десятки операцій – у Краматорську, Дніпрі, Вінниці… Далі півроку реабілітації в німецькому Вюрсбурзі.

– Західна медицина хороша, але реабілітаційний центр RECОVERY, куди потрапив тепер, – значно ефективніший. Ніби й технології, і обладнання такі ж, та уваги більше, – говорить боєць.

В українському центрі є можливість жити, тренуватися і відновлюватися весь час.

Вінницький реабілітаційнй центр – один із 12, що входять до національної мережі RECОVERY. Тут, як і в усіх інших центрах, – сучасне обладнання, мультидисциплінарні команди, індивідуальний підхід до кожного.

За півтора місяці існування Вінницького центру півсотні бійців з різними пораненнями змогли самотужки зробити перші кроки. З важчими пацієнтами продовжують працювати, щонайменше до місяця.

Тут багато апаратів для розробки не тільки нижніх кінцівок, щоб поставити пацієнта на ноги і відновити здатність рухатися, але й пристрої для розробки дрібної моторики рук.

– Одночасно у цьому приміщенні наші фізичні терапевти , ерготерапевти, асистенти можуть працювати всі разом і одночасно надавати 12 пацієнтам реабілітаційну допомогу, – розказує Світлана Голодюк, директорка Вінницького реабілітаційного центру RECОVERY.

Саме професійні фахівці, а не лише обладнання, основа ефективної реабалітації. Тож постійно проводяться навчальні тренінги для медиків центрів.

Завдяки проєкту RECОVERY, реабілітологи і психологи центрів з усієї України постійно навчаються, проходять майстер класи та тренінги, аби передати свої знання іншому медперсоналу, а головне – максимально допомогти захисникам і захисницям.

На тренінгах навчають, як зустрічати військового з травмою, як говорити з ним, вислуховувати, щоб, зрештою, допомогти.

– Ми навчаємо медичний персонал комунікаційим азам: як питання ставити, чого не можна запитувати, як спілкувтаися з рідними, близькими, – говорить психолог Тарас Карамушка.

Серед слухачів тренінгу – Лілія. Вона працює з бійцями та їхніми родинами в Дніпрі. Психолог досвідчений, та отриманими новими знаннями готова поділится з колегами.

– Коли закінчується зміна і лікарі- психологи ідуть додому, то з військовими залишаються середній і молодший медперсонал, їх теж треба навчати, – говорить Лілія Дегтярьова, психолог Дніпровського центру RECOVERY.

Цей тренінг показав – для ефективної реабалітації бійців кожен медик має стати трішки психологом.