У Києві 12-річній дівчинці пересадили донорське серце. Рік тому у неї виявили дилатаційну кардіоміопатію.

У Маргарити фракція викиду серця була 12, хоча у нормі має бути 50-70. Стан дівчинки вимагав термінових дій.

– Так дивишся на дитину, вона маленька, гарненька, але ж на жаль, серце працює вкрай незадовільно. Фракція викиду дуже низька і на жаль тільки трансплантація надасть нашій пацієнтці шанс на життя, – зазначив завідувач відділення патології міокарда та трансплантації органів та тканин Інституту серця Гаврило Ковтун.

Донором став 38-річний чоловік з Вінниці, якому констатували смерть головного мозку. Родичі чоловіка дали згоду на забір його органів. Донорське серце доставили з Вінниці до Києва поліцейським гелікоптером авіації МВС.

– Прилетіли швидко. Донор був більшим, ніж реципієнт, тому це сильно тривожило. Але у дівчинки не було інших шансів, – зазначив директор Інституту серце Борис Тодуров.

Лікарі постаралися адаптувати велике серце для малої грудної клітки дівчинки. Орган помістився в перикард, анатомічно нічого не перегиналося.

На трансплантації серця операційний день 29 вересня не завершився. Майже одночасно з цією трансплантацією у столичному Охматдиті розпочалася трансплантація нирок. Їх отримали двоє діток. Також цього дня пересадили ще й печінку молодій дівчині. Своїм рішенням рідні донора продовжили його життя одразу в чотирьох людях.

Маргарита стала другою дитиною за тиждень, якій пересадили нове серце. 21 вересня трансплантації серця дочекався 13-річний Максим. Він – перша дитина в Україні, яка отримала серце.