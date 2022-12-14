Кожен другий пацієнт потрапляє до шпиталів Дніпра з вогнепальними пораненнями. В одному з відділень політравми медики докладають максимальних зусиль, аби всі бійці, попри тяжкі ушкодження, одужали та змогли повноцінно жити. Нині найбільше поранених, кажуть, надходить з Донецького напрямку.

23-річному солдату Владиславу медсестра дніпровської лікарні закінчує останню перев’язку. Нині бійцеві знімають шви із ноги. Поранення солдат отримав на Донеччині.

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– Був мінометний обстріл і зліва від мене впала міна. Пошкодила руку та ногу. Це перший раз мене поранило, – розповів солдат.

Владислав розповів, що пройшов строкову службу, а з 28-лютого пішов воювати. Паралельно хлопець ще й заочно отримує вищу освіту. Хоче стати тренером з рукопашного бою. Прогнози лікарі дають добрі – скоро боєць вже буде бігати.

Тут же із пораненням ноги й інший боєць – Олександр. Захищав Україну під час проведення АТО з 2014 по 2015 роки. З 8 березня знову повернувся на фронт.

– Ми зараз біля Бахмута. Там отримав мінне поранення в ногу і кульове в руку.

У цій дніпровській лікарні військовослужбовець лікується вже втретє. Сам він із Кривого Рогу. Каже – настрій – швидше повернутися до побратимів.

– Настрій у нас нормальний. Тримаємо оборону. Стараємось, як можемо.

Донецький напрямок нині – найгарячіший. Та за роки російсько-української війни тут уже навчилися ставити бійців на ноги

– Поранених до відділення політравми привозять щодня, – говорить хірург Дмитро.

За його словами, практично кожне друге поранення зараз – вогнепальне. З таким в мирний час лікарі стикалися, може, раз на рік. Зараз вони отримують колосальний досвід. Особливо в плані прийняття швидких рішень: надавати швидку медичну допомогу, або в порядку евакуації проводити хірургічне лікування.