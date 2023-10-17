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КПП із боку Єгипту закрито, а 84 тис. вагітних у Газі не можуть отримати допомогу від ВООЗ

17 Жовтня 2023, 12:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сектор Гази
Джерело: Pexels

Як повідомила представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Гарріс, наразі 84 тис. вагітних Гази не можуть отримати допомогу й медикаменти через блокування КПП Рафах із боку Єгипту.

За словами Гарріс, йдеться про 78 кубометрів медикаментів, яких достатньо для задоволення основних життєвих потреб 300 тис. осіб. Із них – 84 тис. вагітних.

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– Немовлятам байдуже до бомб, вони з’являються на світ тоді, коли з’являються, – сказала представниця ВООЗ.

За її словами, ВООЗ задокументувала понад 44 напади на лікарні, деякі медустанови виведені з ладу через фізичні пошкодження внаслідок бомбардувань.

Як повідомлялося, генеральний директор ВООЗ домовився з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі про відкриття переходу, але він залишається небезпечним через ізраїльські бомбардування.

Джерело
CNN
Теги
вагітність ВООЗ гуманітарка Ліки Сектор Газа
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