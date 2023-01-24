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Кракен в Україні! Зафіксовано перший випадок захворювання новим підвидом Омікрона

24 Січня 2023, 17:18
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Україні вперше зафіксували зараження Кракеном або XBB.1.5 – підвидом штаму Омікрон. Людина, що заразилась новим підвидом знаходиться в Сумській області. Як зазначає МОЗ, хворий не був вакцинований від коронавірусу.

Новий підвид не має специфічних мутацій і не є більш небезпечним, ніж інші штами і підвиди коронавірусу. За даними ВООЗ, головною його відмінністю є здатність більше ефективно ухилятися від імунітету людини.

Підвид Кракен може викликати серозні наслідки у людей похилого віку з супутніми захворюваннями.

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З кінця жовтня і по середину січня понад 5 тис. випадків зараження Кракеном було зафіксовано в 38 країнах світу. В трійці лідерів – США, Великобританія та Данія.

МОЗ нагадує, що найкращим захистом від будь-яким штамів коронавірусу є вакцинація.

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Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 Коронавирус Covid-19 Штам Омікрон
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