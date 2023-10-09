Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Краще ніж антидепресанти: вчені назвали ефективніше лікування тривоги та депресії

9 Жовтня 2023, 10:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки, таблетки
Джерело: Pixabay

Команда вчених із Амстердамського вільного університету в Нідерландах під час дослідження з’ясувала, що фізичні вправи можуть краще боротися з депресією, ніж антидепресанти.

– Обидві стратегії лікування приносять однакову користь, коли справа стосується психічного здоров’я, – повідомляють дослідники.

Однак команда виявила, що 16-тижнева програма бігу була пов’язана з поліпшенням фізичного здоров’я учасників дослідження. Курс же антидепресантів протягом того самого періоду часу показав погіршення фізичних показників.

Читайте також:
депресіяОсіння депресія: чому виникає і як її уникнути

Зараз дивляться

В експерименті взяв участь 141 пацієнт із тривогою, депресією або одразу з двома цими станами. Учасникам надали вибір лікування – або антидепресанти СІЗЗС, або групову бігову терапію (що передбачає 2-3 сеанси по 45 хвилин щотижня) протягом 16 тижнів.

СІЗЗС – селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну – є поширеним типом антидепресантів.

Повідомляється, що 45 учасників обрали антидепресанти, а 96 приступили до бігової терапії. Дослідники зазначили, що група, яка обрала ліки, була трохи більш депресивною.

Наприкінці дослідження аналіз команди показав, що близько 44% пацієнтів – як у групах, що приймали антидепресанти, так і в групах, які займаються фізичними вправами – продемонстрували зменшення рівня тривоги і депресії.

Проте в учасників бігової групи також спостерігалося поліпшення артеріального тиску, функції серця, зменшення окружності талії та ваги, тоді як у групі, що приймала антидепресанти, ці показники показали невелике зниження.

Як зазначають учені, у лікуванні депресії є місце для обох методів. Дослідження показує, що багатьом людям подобається ідея займатися спортом, але її реалізація може бути різною, хоча користь від цього значна.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Депресія Заняття спортом Ліки лікування Наукові дослідження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь