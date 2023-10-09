Команда вчених із Амстердамського вільного університету в Нідерландах під час дослідження з’ясувала, що фізичні вправи можуть краще боротися з депресією, ніж антидепресанти.

– Обидві стратегії лікування приносять однакову користь, коли справа стосується психічного здоров’я, – повідомляють дослідники.

Однак команда виявила, що 16-тижнева програма бігу була пов’язана з поліпшенням фізичного здоров’я учасників дослідження. Курс же антидепресантів протягом того самого періоду часу показав погіршення фізичних показників.

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В експерименті взяв участь 141 пацієнт із тривогою, депресією або одразу з двома цими станами. Учасникам надали вибір лікування – або антидепресанти СІЗЗС, або групову бігову терапію (що передбачає 2-3 сеанси по 45 хвилин щотижня) протягом 16 тижнів.

СІЗЗС – селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну – є поширеним типом антидепресантів.

Повідомляється, що 45 учасників обрали антидепресанти, а 96 приступили до бігової терапії. Дослідники зазначили, що група, яка обрала ліки, була трохи більш депресивною.

Наприкінці дослідження аналіз команди показав, що близько 44% пацієнтів – як у групах, що приймали антидепресанти, так і в групах, які займаються фізичними вправами – продемонстрували зменшення рівня тривоги і депресії.

Проте в учасників бігової групи також спостерігалося поліпшення артеріального тиску, функції серця, зменшення окружності талії та ваги, тоді як у групі, що приймала антидепресанти, ці показники показали невелике зниження.

Як зазначають учені, у лікуванні депресії є місце для обох методів. Дослідження показує, що багатьом людям подобається ідея займатися спортом, але її реалізація може бути різною, хоча користь від цього значна.