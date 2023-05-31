Уже зараз Швеція – єдина країна в ЄС, де щоденно курить менш ніж 5% населення.

Невдовзі шведи можуть оголосити свою країну зовсім вільною від тютюнового диму.

За даними агентства Євростат, у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили. Вже тоді це був найнижчий показник у ЄС. У 27 країнах Євросоюзу щоденно тютюнові вироби на той час споживали в середньому 18,5% громадян.

У чому ж феномен Швеції? Якраз сьогодні, 31 травня, коли ВООЗ відзначає Всесвітній день без тютюну, про це дуже доречно поговорити.

Багато експертів схиляються до того, що досягти низького рівня куріння шведам допомогли антитютюнові кампанії, які проводилися десятиліттями. Цілеспрямовано та масовано. До того ж у країні, за підтримки населення, було ухвалене відповідне антитютюнове законодавство.

І проблему вдалося зрушити з місця. Результати – взірець для всієї Європи.

Щоправда, дехто вказує, що в Швеції все ж досі поширений снус – бездимний тютюновий виріб, заборонений в інших країнах ЄС. Він вільно продається як альтернатива сигаретам.

Актуальні дані Агентства громадського здоров’я Швеції показують, що, рівень куріння в країні й надалі продовжує знижуватися.