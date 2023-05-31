Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Країна без тютюнового диму: Швеція невдовзі може оголосити себе такою

31 Травня 2023, 16:25
Валентина Андрейко журналістка
чоловік ламає сигарети
Джерело: Pixabay

Уже зараз Швеція – єдина країна в ЄС, де щоденно курить менш ніж 5% населення.

Невдовзі шведи можуть оголосити свою країну зовсім вільною від тютюнового диму.

За даними агентства Євростат, у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили. Вже тоді це був найнижчий показник у ЄС. У 27 країнах Євросоюзу щоденно тютюнові вироби на той час споживали в середньому 18,5% громадян.

У чому ж феномен Швеції? Якраз сьогодні, 31 травня, коли ВООЗ відзначає Всесвітній день без тютюну, про це дуже доречно поговорити.

Багато експертів схиляються до того, що досягти низького рівня куріння шведам допомогли  антитютюнові кампанії, які проводилися десятиліттями. Цілеспрямовано та масовано. До того ж у країні, за підтримки населення, було ухвалене відповідне антитютюнове законодавство.

І проблему вдалося зрушити з місця. Результати – взірець для всієї Європи.

Щоправда, дехто вказує, що в Швеції все ж досі поширений снус – бездимний тютюновий виріб, заборонений в інших країнах ЄС. Він вільно продається як альтернатива сигаретам.

Актуальні дані Агентства громадського здоров’я Швеції показують, що,  рівень куріння в країні й надалі продовжує знижуватися.

Читайте також:
кальян курінняЕксперти пояснили, чим кальян відрізняється від куріння звичайних сигарет

Джерело
AP
Теги
звільнення Тютюнокуріння Швеція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь