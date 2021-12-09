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Країнам ЄС радять скоротити інтервал перед бустерною дозою від Covid-19

9 Грудня 2021, 19:55
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус
Джерело: Depositphotos

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) класифікувало ревакцинацію від коронавірусу як безпечну та ефективну лише через три місяці після останньої дози щеплення.

Про це заявив керівник стратегії вакцин EMA Марко Кавалері.

– Зараз наявні дані підтверджують безпечне та ефективне введення ревакцинації вже через три місяці після завершення первинної вакцинації, – зазначив він.

Раніше EMA рекомендувала вводити бустерну дозу через шість місяців. За його словами, це щеплення треба робити через три місяці, якщо такий короткий період є необхідністю з точки зору громадського здоров’я.

На думку провідних вчених з Інституту Макса Планка, нинішню хвилю коронавірусу в Німеччині можна зупинити за допомогою швидкої ревакцинації. Однак на цей час загальна рекомендація щодо проведення ревакцинації ще триває п’ять-шість місяців.

Кавалері додав, що підготовка до розгляду будь-яких перероблених вакцин, спрямованих проти нового штаму Омікрон, якщо в цьому виникне необхідність, йде повним ходом, але поширення домінуючого штаму Дельта має поки залишатися в центрі уваги у боротьбі з поточною хвилею пандемії.

Нещодавно регулятор ЄС вказав, що він може схвалити модифіковані вакцини проти нового варіанту за три-чотири місяці, якщо буде необхідно. Проте попередні результати вказували на переважно легкий перебіг захворювання під час інфікування новим штамом Covid-19.

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Джерело: Berliner Zeitung

Теги
Європейський суд , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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