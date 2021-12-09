Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) класифікувало ревакцинацію від коронавірусу як безпечну та ефективну лише через три місяці після останньої дози щеплення.

Про це заявив керівник стратегії вакцин EMA Марко Кавалері.

– Зараз наявні дані підтверджують безпечне та ефективне введення ревакцинації вже через три місяці після завершення первинної вакцинації, – зазначив він.

Раніше EMA рекомендувала вводити бустерну дозу через шість місяців. За його словами, це щеплення треба робити через три місяці, якщо такий короткий період є необхідністю з точки зору громадського здоров’я.

На думку провідних вчених з Інституту Макса Планка, нинішню хвилю коронавірусу в Німеччині можна зупинити за допомогою швидкої ревакцинації. Однак на цей час загальна рекомендація щодо проведення ревакцинації ще триває п’ять-шість місяців.

Кавалері додав, що підготовка до розгляду будь-яких перероблених вакцин, спрямованих проти нового штаму Омікрон, якщо в цьому виникне необхідність, йде повним ходом, але поширення домінуючого штаму Дельта має поки залишатися в центрі уваги у боротьбі з поточною хвилею пандемії.

Нещодавно регулятор ЄС вказав, що він може схвалити модифіковані вакцини проти нового варіанту за три-чотири місяці, якщо буде необхідно. Проте попередні результати вказували на переважно легкий перебіг захворювання під час інфікування новим штамом Covid-19.

Джерело: Berliner Zeitung