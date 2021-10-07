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Крок у бік Нобелівської премії: українські вчені стали співавторами лауреата з хімії

7 Жовтня 2021, 14:16 Лариса Божко
лаборатория
Джерело: Depositphotos

Вчені Київського національного університету імені Тараса Шевченка стали першими в країні співавторами нобелівського лауреата з хімії 2021 Беньяміна Ліста, повідомляється на офіційній сторінці вузу в Facebook.

Це дослідник хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Григоренко, директор Інституту високих технологій (ІВТ) КНУ імені Тараса Шевченка, професор Ігор Комаров, колишній аспірант ІВТ Андрій Тимцуник.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021 року стали вчений з ФРН Беньямін Ліст і його колега з США Девід Макміллан за розвиток асиметричного органокаталізу.

У своєму виступі глава Нобелівського комітету підкреслив, що вчені вивчали оригінальні інструменти для будівництва молекул.

Про значимість роботи сказано в прес-релізі комітету: робота вчених справила великий вплив на фармацевтичні дослідження і зробила хімію більш екологічною.

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В Україні дуже креативний народ, стверджує президент Національної академії медичних наук Віталій Цимбалюк. Наших науковців та медиків запрошують до провідних наукових центрів світу.

Джерело: Facebook

Теги
Наука , Нобелівські лауреати , Нобелівська премія , Університет ім.Шевченка , Хімія
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