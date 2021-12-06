У Дніпрі лікарі врятували пораненого на Донеччині українського військового. В декількох метрах від чоловіка розірвався снаряд.

Про це повідомив генеральний директор лікарні ім. Мечнікова Сергій Риженко у соціальних мережах. Поранення молодший сержант Валерій отримав у селі Красногорівка Донецької області. Біля нього вибухнув бойовий снаряд.

– Валерій мріяв зустріти Новий рік з дружиною і 13-річною донькою. Війна змінила всі плани. Вибух, втрата свідомості, десяток уламків у тілі, – зазначив лікар.

Військовий отримав множинні осколкові поранення, у чоловіка розбито ліву стегнову кістку. Найбільша частина боєприпасу викликала внутрішньочерепний крововилив. Через це лікарям довелося робити трепанацію, яка тривала понад дві години.

– Найтонша грань непередбачуваності між життям та смертю. Сьогодні Валерій на пальцях та муканням відповідає на запитання лікаря, – розповів Риженко.

Медик додав, що чоловіка вже переводять з реанімації в нейрохірургію з надіями зберегти як життя, так й людське спілкування, фізичні дані. Він наголосив, що попереду довгий шлях до відновлення після такого поранення.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко