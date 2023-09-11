Дослідники з Оксфордського університету та Центру дослідження клімату імені Вудвелла розглянули ситуацію, якщо висока температура внаслідок зміни клімату досягне критичного рівня.

З цією метою вони проаналізували дані 357 метеостанцій по всьому світу, коли прилади реєстрували температуру від 35°C. Це найвищий показник, який може витримати людина протягом шести годин.

Оскільки наша планета постійно нагрівається, науковці з’ясували, у яких саме регіонах температура перевищуватиме критичну відмітку.

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За їхніми підрахунками, підвищення температури лише на 1,5-2°C призведе до екстремальної спеки у більшості регіонів світу, включаючи північну Європу та північну частину США.

Джерело: New Scientist