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Критична температура виживання людини: вчені дослідили, що буде, якщо стане спекотніше на 1,5-2 °C

11 Вересня 2023, 14:49
Марина Мелехова редактор
сонце, спека
Джерело: Pixabay

Дослідники з Оксфордського університету та Центру дослідження клімату імені Вудвелла розглянули ситуацію, якщо висока температура внаслідок зміни клімату досягне критичного рівня.

З цією метою вони проаналізували дані 357 метеостанцій по всьому світу, коли прилади реєстрували температуру від 35°C. Це найвищий показник, який може витримати людина протягом шести годин.

Оскільки наша планета постійно нагрівається, науковці з’ясували, у яких саме регіонах температура перевищуватиме критичну відмітку.

Зараз дивляться

За їхніми підрахунками, підвищення температури лише на 1,5-2°C  призведе до екстремальної спеки у більшості регіонів світу, включаючи північну Європу та північну частину США.

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Джерело: New Scientist

Теги
Глобальне потепління Дослідження вчених Зміна клімату
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