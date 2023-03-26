Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова зробили успішну операцію 8-місячній Єві з Волинської області, яка з’явилася на світ з дуже важкою вадою серця.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники клініки.

– Пацієнтка – маленька Єва з Волинської області. Їй 8 місяців. Відразу після народження лікарі виявили у неї критичний стеноз легеневої артерії, – пишуть медики.

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За їхніми словами, йдеться про вроджену ваду, при якій порушений приплив крові від серця до легень дитини. Оперувати треба були в перші дні життя. Інакше дитина не вижила б.

Щоб врятувати дитину, хірурги застосували ангіограф – новітню рентген-систему, яка дозволяє надточно і малотравматично виявляти захворювання і оперувати навіть новонароджених діток із захворюваннями серця і судин.

Стало відомо, що перший раз Єву прооперували на одинадцятий день після народження. Але коли дівчинка набрала вагу і підросла, легеневий клапан звузився і кровотік до легеневої артерії погіршився.

Під час другої операції інтервенційні радіологи спільно з кардіохірургами лікарні зробили єдиний маленький прокол в стегновій вені. Через нього дісталися до серця і спеціальним балоном роздули клапан, відновивши кровотік легеневою артерією

Операція тривала лише 30 хвилин. Медики результатом задоволені: під час втручання різниця тисків між правим шлуночком і легеневою артерією нормалізувалася.

За словами лікарів, вже через кілька годин після втручання Єва стала активніше і на наступний день разом з батьками поїхала додому.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова