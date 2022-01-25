У київському Охматдиті спеціалісти рятують пацієнтів зі сколіотичною деформацією. Так, медикам вдалося зробити операцію 12-річній дівчинці, яка мала серйозні сколіотичні порушення.

Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. У пацієнтки відділення ортопедії та травматології через викривлення хребта страждали внутрішні органи.

– Коли вперше дивишся на знімок пацієнта зі складною сколіотичною деформацією, складно повірити, що на ньому хребет. Але з такими складними викривленнями вже давно вдало борються українські спеціалісти. Навіть у випадках, коли пацієнти мають супутні вади розвитку, – зазначили у лікарні.

У дівчинки був викривлений хребет на 73 градуси. В Охматдит додали, що лікарі оперували і складніших пацієнтів. Наприклад, вони врятували дитину з викривленням хребта на 112 градусів.

Спеціалістам вдалося виконати задню корегуючу інструментацію хребта “ростучою” полісегментарною конструкцією NovaSpine (French). Час роботи хірургів становив 3 години 56 хвилин.

Під час оперативних втручань на хребті спеціалісти Охматдиту використовують найсучасніші методики та обладнання:

NIM Eclipse — американська система інтраопераційного моніторингу, що дозволяє запобігати травмуванню спинного мозку та його корінців;

NSK primado 2 — надпотужна японська сучасна хірургічна система, що є лідером напрямку. Вона дозволяє виконувати остеотомії хребта без використання фізичної сили, що значно знижує можливі неврологічні ускладнення;

Cell Saver — система для автотрансфузії крові, що дозволяє повернути пацієнту втрачену під час оперативного втручання кров, тим самим зникає необхідність переливання донорської крові;

Bowa ARC 400 — сучасний німецький електрохірургічний апарат. Широкий функціонал апарату дозволяє проводити весь спектр хірургічних втручань будь-якої складності безпечно та безкровно. Наявність спеціалізованих режимів дають можливість виконувати маніпуляції без ризику пошкодити нервові та судинні структури, що значно знижує ймовірність післяопераційних ускладнень.

Фото: ЛОДКБ Охматдит