Департамент громадської охорони здоров’я США повідомив, що померли троє людей: один чоловік – після вживання сирих устриць, двоє – після купання у двох різних місцях протоки Лонг-Айленд.

У всіх загиблих виділено бактерії Vibrio vulnificus. Вони з того самого сімейства, що й бактерії, які викликають холеру.

Зазвичай живуть у теплій морській воді та входять до групи вібріонів, які називаються галофільними, тому що для існування і розвитку їм потрібна сіль.

V.vulnificus може інфікувати кровообіг, спричиняючи важке і небезпечне для життя захворювання, що характеризується лихоманкою та ознобом, зниженням артеріального тиску, септичним шоком та утворенням пухирів на шкірі.

Важкий сепсис трапляється у людей із супутніми проблемами, особливо із захворюваннями печінки, раком, діабетом, ВІЛ або іншими станами, що пригнічують імунну систему.

Не виключено, що загиблі через свій поважний вік могли мати ці проблеми.

Чиновники радять людям бути обережними.

– У найспекотніші місяці літа бактерії з більшою ймовірністю вражають морських молюсків і розвиваються в них, – заявила Маніша Джутані, комісар Департаменту громадської охорони здоров’я Коннектикуту.

Штат додав свої вимоги і до збору устриць. Зокрема, зібрані устриці рекомендують поміщати в крижану суспензію, щоб знизити внутрішню температуру нижче 50 градусів за Фаренгейтом (10 °C) протягом трьох годин після збору врожаю.