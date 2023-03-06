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Куплені за кошти благодійників: 20 реанімобілів поїхали в регіони України рятувати життя

6 Березня 2023, 11:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
реанімобілі

Ще 20 реанімобілів, куплені за зібрані через ініціативу United24 кошти, вже поїхали в регіони – допомагати медикам рятувати життя українців.

швидка

Це стало можливим завдяки допомозі Uber, Ukrsibbank BNP Paribas Group, команди Natus Vincere, гравця Олександра Костилєва, Grammarly, AstraZeneca та космічного амбасадора UNITED24 – американського астронавта Скотта Келлі, а також, звісно, пожертв донорів з усього світу.

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Вищезгадані автівки швидкої медичної допомоги типу С вирушили в Одеську, Кіровоградську, Сумську, Черкаську та Волинську області.

– В Україні пошкоджено, захоплено сотні автомобілів швидкої допомоги, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Власне, в реанімобілях (швидка типу С) можна здійснювати лікування кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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