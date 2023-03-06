Ще 20 реанімобілів, куплені за зібрані через ініціативу United24 кошти, вже поїхали в регіони – допомагати медикам рятувати життя українців.
Це стало можливим завдяки допомозі Uber, Ukrsibbank BNP Paribas Group, команди Natus Vincere, гравця Олександра Костилєва, Grammarly, AstraZeneca та космічного амбасадора UNITED24 – американського астронавта Скотта Келлі, а також, звісно, пожертв донорів з усього світу.
Вищезгадані автівки швидкої медичної допомоги типу С вирушили в Одеську, Кіровоградську, Сумську, Черкаську та Волинську області.
– В Україні пошкоджено, захоплено сотні автомобілів швидкої допомоги, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Власне, в реанімобілях (швидка типу С) можна здійснювати лікування кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран.
Фото: МОЗ